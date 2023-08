Sansone dato in adozione dall'Associazione Agape a una famiglia toscana, porta i suoi nuovi padroni in vacanza ad Agnone

Una storia davvero bella che non solo ha consentito a Sansone, un cane meticcio, di trovare dei padroni amorevoli ma Sansone lui stesso e' stato il motivo per cui i suoi padroni sono venuti da Pisa a trascorrere dei giorni di vacanza ad Agnone

L'associazione animalista agnonese, che cura cani e gatti, ex SAMA, si è ricostituita recentemente con un nome speciale AGAPE, che significa nel greco moderno AMORE Incondizionato, la cui presidente e' Anna Maria Chiantese

L'associazione e' costituita da un gruppo di volontari che curano, raccolgono, assistono e trovano persone disponibili ad adottare questi poveri animali, randagi o abbandonati. L'associazione agnonese e' in contatto con molte altre associazioni animaliste italiane, con esse ha stabilito rapporti di confronto, di scambi e di collaborazione. Sansone un simil maremmano, un cane di grossa taglia, bianco come la neve e buonissimo, era un randagio, girava nella zona delle Civitelle di Agnone. Le volontarie lo hanno raccolto, curato, aveva una zampa rotta, lo hanno accudito per otto mesi, e poi tramite i social e' stato posto in adozione.

Questa famiglia residente a Pisa ha visto l'annuncio , il figlio maggiore Alessandro desiderava da tempo un cane, e finalmente Sansone ha trovato una famiglia, in questi giorni ospite ad Agnone di una struttura locale.

Il passaggio di Sansone dalle mani delle volontarie alla famiglia toscana , è avvenuto a Roma dove si sono incontrati. Tutto bene cio' che finisce bene. L'associazione Agape vive di donazioni e volontariato, opera su tutto il territorio molisano e nazionale, non gode di finanziamenti pubblici ma opera in un settore delicato, salva dall'abbandono i poveri animali, ricollocandoli in ricoveri sicuri, evitando loro i canili che hanno un peso economico sui comuni e riduce il rischio di contagi igienico-sanitari, e come in questo in questo caso incrementa il turismo