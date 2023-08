Isola Pedonale ad Agnone ma mancano i pedoni: turismo in calo

Dal 24 luglio ad Agnone e' partita l'isola pedonale che abbraccia dalle ore 18 alle ore 20.30 Piazza Plebiscito e un tratto breve di corso vittorio Emanuele. Dalle ore 21 invece l'interdizione al traffico parte da piazza Unità d'Italia fino al distributore di benzina. Insomma una piccola area interdetta al traffico per poche ore. Come tutti gli anni i pro e i contro non sono mancati, ma il vero problema e' che ad oggi 8 Agosto ad Agnone si vedono tante automobili ma poche persone.

Quest'anno dai dati statistici il turismo in Molise, compreso le zone della costa, ha visto un calo di presenze rispetto agli altri anni ,contrariamente a cio' che si prevedeva ad inizio stagione e da una indagine condotta da YOUDEM il Molise e' l'ultima regione della classifica per il tasso di pernottamento .

Pertanto si evince che ci troviamo difronte ad un turismo mordi e fuggi e questa è la forma di turismo meno conveniente per l’economia domestica. contrariamente a cio che rende il turismo di qualità. Ben venga , dunque l'isola pedonale che presenta svariati ed acclarati vantaggi, ma è necessario che si riempia di pedoni.

Certo il picco vacanziero deve ancora arrivare, ma una certezza già c’è: quella del 2023 per il turismo non sarà l’estate dei record che si preannunciava. Tra rincari, minore possibilità di spendere e anche gli effetti della crisi climatica (basse temperature a giugno, caldo torrido con eventi estremi di ogni genere a luglio), gli italiani andranno in vacanza meno di quanto ci si aspettasse. Incrociando i dati Istat con quelli di Federalberghi il settore registra rispetto all’ultimo anno pre covid un calo di quasi il 3% già nel primo semestre, ma quel che sorprende di più è che con luglio e agosto la situazione non si ribalterà