Vastogirardi,onora Franco Ionna. Di Lucente spiega la sua assenza alla cerimonia: Il sindaco non mi ha invitato allâ€™evento

Franco Ionna, oncologo, originario di Vastogirardi, eccellenza internazionale, ha ricevuto le chiavi della cittadina dal Sindaco in una cerimonia tenutasi nel paese di origine del Direttore del Dipartimento CORP-S Assistenziale e di Ricerca dei percorsi oncologici Testa-Collo e Muscoloscheletrici. -Direttore di S.C. Chirurgia Maxillo-Facciale e ORL Istituto Nazionale dei Tumori di Napoli IRCCS.

Una bella cerimonia, molto partecipata, presenti il prefetto, i sindaci, le forze dell’ordine. Il prof Ionna nel suo intervento ha parlato di alcuni progetti da realizzare in Alto Molise: un ambulatorio oncologico aperto a tutti gratuitamente e un simposio di oncologia.

Di oggi comunque alcune dichiarazioni sui social dell'ex sindaco di Vastogirardi, oggi vice presidente del consiglio regionale e assessore alle attività produttive, Andrea Di Lucente, dove pone all'attenzione dei cittadini le motivazioni della sua non presenza a tale cerimonia riguardante un luminare della medicina , nonche' suo amico da sempre. Di seguito la nota dell'Assessore Di Lucente dove afferma con chiarezza di non aver ricevuto alcun invito dalle istituzioni, come protocollo prevede per partecipare alla cerimonia.

La nota di Di Lucente:

"Sono profondamente felice per il mio caro amico Franco Ionna. Medico di fama internazionale, ha ricevuto un riconoscimento dal suo paese di origine, Vastogirardi. In tanti mi hanno chiesto perché non ho partecipato all’iniziativa, vista anche la lunga e profonda amicizia che mi lega a Franco.

A questo punto sono obbligato a spiegare. Il sindaco non mi ha invitato all’evento, nonostante l’invito sia stato inoltrato a tutti, dal prefetto, ai sindaci, alle forze dell’ordine. Tutti tranne me. Avranno pensato di farmi un dispetto, visto il contrapposto schieramento politico. Non si sono resi conto che non si tratta affatto di una ripicca, ma di una vera e propria chiusura istituzionale che non fa bene al paese. Avere un esponente in Regione che possa tutelare gli interessi dell’area è importante e non succedeva da tempo. Aprire un dialogo istituzionale nell’interesse della comunità è cosa lungimirante. Evidentemente al Comune di Vastogirardi non hanno né lungimiranza né interesse per i cittadini. Così trasformano ogni occasione in un dispettuccio che nemmeno più all’asilo si fa.

Eppure esiste un protocollo per queste cerimonie, proprio per evitare scivoloni inutili. In Comune, invece, sono autoreferenziali e del garbo istituzionale non sanno nulla. Un vero peccato: è da questi dettagli che si comprende la sostanza delle persone "