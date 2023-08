Street art sempre più istituzionalizzata: il comune di Agnone pubblica il regolamento

Street art sempre più istituzionalizzata. Tra progetti di riqualificazione urbana,anche quelli che affidano agli artisti muri e intere palazzine, e ipotesi di recupero conservativo. Sono lontani i tempi in cui, associando vandali, taggaroli e artisti talentuosi, la lotta contro l’arte di strada procedeva senza scrupoli e senza distinzioni. Anche il comune di Agnone ha prodotto il regolamento che disciplina le attività riguardanti il graffitismo e la street art in genere, espletate in tutte le loro varie espressioni artistiche (murales a sfondo storico-culturale, trompe l’oeil, iperrealisti, astrattisti ecc.) e realizzate con qualunque tecnica (pittura, spray, sticker, stencil, poster, ecc.) su beni di proprietà del Comune di Agnone (muri di edifici, recinzioni, ecc.) o di altri soggetti pubblici o privati che ne autorizzino l’uso.

Il Comune riconosce il fenomeno del graffitismo, del muralismo e della street art come un’importante espressione artistica, ne valorizza le varie forme di espressione culturale, ne consente lo svolgimento nell’ambito del territorio comunale con i vincoli e nei limiti imposti dal regolamento che si compone di 13 articoli su :

– Norma generale.

Il presente Regolamento disciplina le attività riguardanti il graffitismo e la street art in genere, espletate in tutte le loro varie espressioni artistiche (murales a sfondo storico-culturale, trompe l’oeil, iperrealisti, astrattisti ecc.) e realizzate con qualunque tecnica (pittura, spray, sticker, stencil, poster, ecc.) su beni di proprietà del Comune di Agnone (muri di edifici, recinzioni, ecc.) o di altri soggetti pubblici o privati che ne autorizzino l’uso.

ART. 2 – Principi.

Il Comune riconosce il fenomeno del graffitismo, del muralismo e della street art come un’importante espressione artistica, ne valorizza le varie forme di espressione culturale, ne consente lo svolgimento nell’ambito del territorio comunale con i vincoli e nei limiti imposti dal presente Regolamento.

ART. 3 – Finalità.

Il presente Regolamento è volto a creare un rapporto costruttivo tra gli artisti c.d. “writers” e le istituzioni pubbliche, promuovere la corretta e legale espressione del graffitismo e della street art, contribuendo a rendere artisticamente e turisticamente attrattive e artistiche anche le zone del territorio comunale più lontane dal centro storico, nonché a contrastare azioni di vandalismo, trasformando la Città in un abitato che muta in compagnia dei suoi dipinti e delle sue performance grafiche.

Si pone l’obiettivo di consentire agli artisti che lo vorranno di esprimere liberamente la propria arte attraverso la sperimentazione e la coniugazione tra temi, forme e linguaggi

ART. 4 Modalità.

La realizzazione delle attività riguardanti il Graffitismo, il Muralismo e la Street art in genere è consentita:

a) Solo negli spazi da destinare a questo tipo di attività artistica e compresi nell’elenco di cui al successivo art. 5 “Spazi da destinare all’esercizio dei graffiti”;

b) Solo ai soggetti iscritti all’Albo Comunale di cui al successivo art.8.

Negli spazi assegnati si dovranno rispettare le norme di igiene e decoro dei luoghi pubblici e smaltire correttamente eventuali rifiuti prodotti nel corso della realizzazione delle opere

ART. 5 - Elenco degli spazi da destinare all’esercizio dei graffiti.

Gli spazi pubblici da destinare all’esercizio del graffitismo, del muralismo e della Street art verranno individuati dall’Amministrazione Comunale e selezionati dal Settore Pianificazione e Gestione del Territorio che ne redigerà un elenco dettagliato, corredato di estratti planimetrici, con brevi schede indicanti le misure in altezza e larghezza degli spazi sui quali poter realizzare l’opera con allegate le relative fotografie.

Detto elenco sarà oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale con apposita Deliberazione.

Allo stesso modo altri Enti di diritto pubblico e privato, nonché privati cittadini, possono mettere a disposizione propri spazi, presentando al Comune una apposita autorizzazione, debitamente sottoscritta dal soggetto giuridicamente legittimato a disporre dello stesso, fornendo l’esatta ubicazione dello spazio messo a disposizione, ed una adeguata documentazione fotografica.

Tutti i beni non comunali concessi per l’esercizio del graffitismo verranno aggiunti all’elenco degli spazi oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale solo dopo che la Commissione Paesaggistica e il Settore Pianificazione e Gestione del Territorio avrà verificato la legittimazione del soggetto concedente e l’idoneità degli stessi per l’attività da realizzare.

Su ciascun bene, comunale e non, incluso nell’elenco degli spazi destinati al graffitismo, al muralismo e alla street art la Giunta Comunale, sentita preventivamente la Commissione Paesaggistica, individua per ciascuna ambito territoriale della città, suddiviso in zone, il tema artistico a cui l’opera dovrà ispirarsi, disponendo che sullo stesso sia applicata un’apposita targa che ne certifichi la destinazione.

Possono essere riservati ad utilizzo esclusivo specifici spazi individuati per la realizzazione di opere, nell'ambito di manifestazioni organizzate o patrocinate dell'Ente.

E’ facoltà del Comune, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, ovvero dei soggetti privati di cui sopra, sottrarre uno spazio dalla destinazione al graffitismo, al muralismo e alla street art; in tal caso la cancellazione delle opere ed il ripristino dello status quo ante sarà effettuata a cura e spese dell’ente proprietario.

ART. 6 – Muri Palestra

I “Muri palestra” sono superfici destinate all’esercizio dell’attività di street art, senza obbligo di realizzazione di un’opera predefinita.

L’elenco dei “Muri palestra” è approvato dalla Giunta Comunale.

L’utilizzo delle superfici è subordinato alla presentazione della domanda e al rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 9.

Al momento della presa in consegna del muro palestra, ciascun utilizzatore dovrà provvedere direttamente e con spese a proprio carico a rendere la superficie fruibile dopo il precedente utilizzo, imbiancandola secondo necessità. Di contro, allo scadere dell’autorizzazione, potrà lasciare la propria opera esposta sino a che il successivo utilizzatore non interverrà nella stessa modalità.

ART. 7 - Spazi esclusi.

Le zone e gli edifici vincolati in base alle leggi vigenti sulla tutela del patrimonio storico artistico, ambientale e architettonico possono essere fatti rientrare nel presente elenco solo previa autorizzazione degli enti competenti e sulla base di uno specifico progetto coerente con il valore culturale e architettonico dello spazio individuato.

ART. 8- Costituzione dell’Albo.

Al fine di monitorare il legale svolgimento delle attività artistiche consentite e di assegnare gli spazi previsti al riguardo, è istituito l’albo Comunale degli artisti praticanti il Graffitismo, il Muralismo e la Street Art in genere.

Gli artisti maggiorenni, singolarmente o riuniti in gruppi e associazioni, che abbiano interesse a praticare il graffitismo, il muralismo e la street art potranno presentare, in qualsiasi momento, istanza di iscrizione all’albo Comunale mediante compilazione di un apposito modulo, scaricabile dal sito internet del Comune di Agnone, nel quale indicare: nome, cognome, data di nascita, residenza, domicilio, recapito telefonico, indirizzo email, eventuale associazione d’appartenenza con indicazione del relativo referente, allegando, altresì, una serie di immagini raffiguranti le proprie opere ritenute più significative. In caso di richiedenti minorenni è necessario presentare autorizzazione dei genitori e/o di chi ne fa le veci.

Il Servizio Cultura competente provvederà alla gestione dell’Albo ed alle successive iscrizioni e cancellazioni su istanza di parte ovvero d’ufficio nelle ipotesi di decadenza di cui all’art. 10.

ART. 9 - Assegnazione dei singoli spazi agli artisti.

L'assegnazione degli spazi, previsti nell'elenco di cui all'art 5, ai richiedenti, singoli o associati, iscritti all’albo, avverrà a seguito della compilazione ed invio, entro il termine stabilito con apposito Avviso pubblico predisposto dal Servizio Cultura del Comune di Agnone , della domanda scaricabile dal sito internet del Comune di Agnone.

La domanda dovrà contenere l’indicazione dello spazio prescelto per la realizzare dell’opera tra quelli disponibili nel predetto elenco. L’opera proposta dovrà essere originale e il suo tema artistico dovrà necessariamente essere coerente con le linee guida approvate dalla deliberazione della Giunta Comunale di cui all’art. 5.

Il Dirigente del Servizio Cultura predisporrà gli atti di assegnazione degli spazi a ciascuno artista, autorizzandolo alla realizzazione dell’opera. L'autorizzazione per la realizzazione dell’opera avrà validità di 3 mesi dal giorno del rilascio e potrà essere prorogata.

I soggetti titolari dell'autorizzazione non potranno in alcun modo cederla ad altri, se non previa nuova autorizzazione scritta da parte dell’Amministrazione Comunale.

L’atto di autorizzazione dovrà essere esibito, in copia cartacea o in modalità informatica, accompagnato da un documento di riconoscimento, a richiesta del personale comunale addetto al controllo, della Polizia Municipale o di altre forze dell'ordine.

Ogni singolo artista sarà responsabile della superficie assegnata e risponderà direttamente dei danni arrecati alla stessa. Nel caso di gruppi di artisti, sarà considerato assegnatario dello spazio e, quindi, responsabile del suo diligente utilizzo, quale referente, quello specificamente individuato e comunicato all'Ente, nonché iscritto all’albo.

ART. 10 - Cura e responsabilità degli spazi assegnati.

Qualora lo spazio assegnato non venga dipinto in maniera organica, o versi in stato di degrado o venga utilizzato impropriamente e con finalità non artistiche il Comune di Agnone si riserva il diritto di dichiarare la decadenza dall’assegnazione dello spazio, ovvero, nei casi più gravi, di procedere alla cancellazione dall’albo dello stesso richiedente.

Ciascun artista o gruppo costituito dovrà sostenere a proprie spese la realizzazione delle opere.

Gli esecutori dei graffiti e dei murales dovranno inoltre operare in modo da non provocare alcun tipo di danno a beni pubblici e privati, ostacolo, fastidio o pericolo alla circolazione pedonale e veicolare.

ART. 11 - Limitazioni nella espressione artistica.

Il Comune di Agnone non intende porre vincoli all’attività artistica dei writers, purché non vengano realizzate opere offensive, discriminatorie e contrarie al decoro o alla pubblica decenza, o che contengano idee, espresse anche in modo allusivo, a sostegno della discriminazione e/o dell’odio razziale, religioso e/o di genere.

E’ inoltre vietato veicolare, attraverso l’arte, messaggi pubblicitari e propagandistici espliciti o impliciti, messaggi/immagini legati alla propaganda politica.

La violazione di tale norma prevede l’immediata cancellazione dell’opera realizzata a spesa dei responsabili degli spazi assegnati, nonché l’eventuale cancellazione degli stessi dall’albo e la eventuale segnalazione alle Autorità competenti nell’ipotesi in cui l’attività realizzata integri la fattispecie di reato.

ART. 12 - Responsabilità del Comune di Agnone .

Il Comune di Agnone è sollevato da qualsiasi responsabilità derivante da danni a cose e a persone che potrebbero verificarsi durante l’esecuzione di quanto previsto dalla presente disciplina. Gli artisti dovranno, comunque, agire nel rispetto di tutte le norme di sicurezza vigenti in materia e delle prescrizioni che saranno eventualmente