Unimol, nuovo corso di laurea triennale in Scienze e tecniche psicologiche

L’offerta formativa dell’Università degli Studi del Molise per l’anno accademico 2023-2024 si amplia con il nuovo corso di laurea triennale in Scienze e tecniche psicologiche. Il percorso formativo è finalizzato a conseguire le conoscenze di base che caratterizzano i diversi settori della Psicologia, acquisendo competenze sui metodi di indagine scientifica, sui principi tecnici di base e sulla misurazione dei fenomeni psichici relativi al singolo, alle relazioni interpersonali e ai gruppi nel ciclo di vita, con particolare riferimento ai contesti socio-relazionali e dell’apprendimento.

Specifica attenzione sarà rivolta anche alla formazione di base per l’applicazione di norme e per l’adesione a condotte eticamente orientate nell’esercizio della professione di Psicologo. Le domande di ammissione alla selezione dovranno essere presentate entro le ore 12 del prossimo 4 settembre esclusivamente via web tramite la procedura online presente sul Portale dello studente dell’Unimol.