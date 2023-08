Elezioni regionali Abruzzo 2024. PD: 'Nostro candidato Ã¨ Silvio Paolucci'

la Direzione ha convintamente indicato in Silvio Paolucci la proposta del Partito Democratico, ritenendo che abbia tutte le caratteristiche per poter rappresentare quella figura forte e unitaria di cui la coalizione e il progetto hanno bisogno.

La scelta della candidatura a presidente della Regione Abruzzo, per il Pd, deve suggellare il percorso che in queste settimane è stato proficuamente costruito per l'alternativa a Marsilio e rappresentare l'avvio della nostra campagna elettorale, tutta concentrata sui problemi e sulle opportunità per l'Abruzzo".