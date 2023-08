Agnone-Pediatra in pensione, difficile reperire sostituto.

ll Pediatra di libera scelta (Pls) in servizio ad Agnone (Isernia) va in pensione, ma il tentativo dell'Azienda sanitaria regionale del Molise (Asrem) di reperire un medico specialista per la sostituzione provvisoria, tra quelli iscritti nella graduatoria regionale valevole per il 2023, va a vuoto.

L'Asrem ha quindi pubblicato un Avviso, riservato ai soli medici in possesso del Diploma di specializzazione in Pediatria o discipline equipollenti, per il conferimento di un incarico "della durata massima di 12 mesi, o - si legge nel provvedimento - fino all'inserimento del Pediatra titolare".

L'attività sanitaria, inoltre, dovrà essere rivolta esclusivamente nei confronti degli assistiti in carico al medico collocato in pensione a condizione che non abbiano già operato alcuna scelta nei confronti di un altro medico del Distretto sanitario. Per il conferimento dell'incarico sarà data priorità ai residenti nell'ambito del Distretto di Isernia, a quelli in Molise e, infine, fuori regione. "L'accettazione dell'incarico - fa sapere l'Asrem - comporta l'apertura di un ambulatorio medico presso il Comune di Agnone".