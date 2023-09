Grande partecipazione al Centro estivo "Mettiti in gioco". I ringraziamenti a chi ha creduto nel progetto

La S.E.L.F., cooperativa sociale o.n.l.u.s. , vuole ringraziare pubblicamente tutte quelle persone che hanno reso possibile la riuscita dell'ambizioso programma che si era prefissato , rendendo un servizio a quei genitori che in questi mesi estivi, avevano difficoltà nella gestione dei propri figliuoli.

1) La conoscenza dell'artigianato locale: - come si lavora il rame , presso la "Ramera" di Franco Gerbasi; - come nasce una campana , presso la Fonderia Marinelli; - come si fa il pane , presso la "Spiga d'oro" di Mario Porrone; - il mondo delle api e del miele , presso AMAGREEN di Marco Cacciavillani; - facciamo un caciocavallo , presso il Caseificio Di Nucci ; - la fatica di lavorare il ferro , presso la bottega di Guido Mazziotta.



2) Le attività sportive presenti sul territorio: - come funziona una palestra , presso la Fitness Planet di Antonio Fagnani ; - a scuola di calcio con mister Yannik Brisotto; - a scuola di pallavolo con Luciano Falcione e Stefano Patriarca; - lezione di karate con il maestro Luigi Amicarelli; - le gare di equitazione presso Staffoli Horses con Tiberio Sciullo; - scopriamo il Padel con il mister Maurizio Pollice .





3) Il teatro,il folklore,la storia,le tradizioni popolari e le curiosità della nostra cittadina: - le rievocazioni, ritmi e tempi lenti di una vita che fu con Domenico Meo ; - il folklore, i canti e la "quadriglia" col gruppo di Giuseppe De Martino; - come ci si approccia al teatro, improvvisazioni con Umberto Di Ciocco; - i Sanniti e le loro avvincenti storie con Nicola Mastronardi; - - la mostra permanente della fauna selvatica locale con Gabriele La Gamba; - - strada facendo scopro il mio paese con Riccardo Longo. 4) I LABORATORI:

- body painting e "mi esprimo con il pennello" insieme a Enzo De Simone; - laboratorio ludico-motorio insieme a Fernando Carosella; - preparazione oggetti per l'asta di beneficenza con "Amici di Blu";



5) Le Gite "fuori porta": - alla scoperta di Capracotta; - alla scoperta di Belmonte del Sannio; - parco dei dinosauri di Castel di Sangro; - area faunistica del cervo di Gamberale; - abazia di San Giovanni in venere e Trabocco di San Vito di Fossacesia, insieme ai nostri meravigliosi ragazzi:

Daniele Di Stefano, Giada Di Matteo, Fernando Carosella e Giorgia Cella , che ci hanno sempre supportato anche negli appuntamenti settimanali presso la piscina di S. Lucia Park, in tutti i laboratori e in tutte le attività ludico-ricreative (tappeto elastico, gonfiabili, paracaduti ludici, schiuma party, pizza party, anguria party, Hawaii party etc.) organizzate nel centro.

Un ringraziamento particolare va a don Onofrio Di Lazzaro che ci ha messo a disposizione i locali sottostanti la chiesa di Santa Maria di Costantinopoli. Un grazie va anche ai numerosi genitori (abbiamo registrato circa 65 iscrizioni al centro) che hanno avuto fiducia in noi e nel nostro lavoro e ai quali , ci auguriamo, di aver reso un servizio utile e virtuoso, sperando di poterlo ripetere in avvenire anche sotto forma di altri tipi di attività.



Centro estivo "Mettiti in gioco" ringrazia

A presto

Agnone 01 settembre 2023