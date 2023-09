Scuola: Molise in 20 anni ha perso 15mila studenti

Il Molise in 20 anni ha perso oltre un terzo della sua popolazione scolastica.

E' quanto emerge confrontando i numeri attuali, contenuti nel report diffuso oggi dall'Ufficio Scolastico Regionale, con quelli del passato.

Quest'anno gli studenti saranno 34.398, circa 700 in meno rispetto allo scorso anno. In 20 anni la popolazione studentesca del Molise è passata da quasi 50 mila alunni (dati del 2003) a poco più di 34mila: oltre 15mila studenti in meno.

Le lezioni in Molise partiranno tra due settimane, il prossimo giovedì 14 settembre.