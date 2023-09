Agnone, Scuola, riapertura il 14 settembre. Vecchiarelli: I liceali divideranno l'attuale stabile con i bambini della primaria di Maiella

In Molise è imminente la riapertura della scuola, le lezioni partiranno il 14 settembre .Quest'anno gli studenti saranno 34.398, circa 700 in meno rispetto allo scorso anno. In 20 anni la popolazione studentesca del Molise è passata da quasi 50 mila alunni (dati del 2003) a poco più di 34mila: oltre 15mila studenti in meno e purtroppo da quanto emerge da un’elaborazione dell’Ufficio studi della Cgia, si è registrato un calo del tasso di denatalità (-17,5%) tra i più marcati d’Italia, preceduto solo da Calabria (-19%) e Sardegna (-19,9%).

Sicuramente vanno ripensate le politiche sul sostegno al reddito delle famiglie, le detrazioni fiscali per i figli a carico, l’incremento degli asili nido e il congedo parentale a carico delle istituzioni, altrimenti si rischia la chiusura di tante scuole, e non solo, in particolare delle aree interne del paese che combattono lo spopolamento

Ad Agnone l'anno scolastico riparte con una novità. E' arrivata la nuova dirigente scolastica Maria Rosaria Vecchiarelli, già immersa nel lavoro.

La riapertura delle scuole agnonesi prevede dei cambiamenti di sede per alcuni studenti. A causa dei lavori di messa in sicurezza della scuola elementare di Maiella, i bambini della primaria sono costretti momentaneamente a cambiare sede.

Molte le voci sulla scelta della sede dove potranno fare regolarmente lezione, ma la responsabile dell'Istituto omnicomprensivo di Agnone, oggi in un colloquio telefonico ha anticipato la notizia definitiva sulla scelta del plesso scolastico e le motivazioni per le quali i bambini della primaria sarano trasferiti presso lo stabile che ospita già gli studenti del Liceo scientifico di Agnone dove, la dirigente spiegava, esistono gli spazi e le strutture idonee per accogliereli senza ulteriori spostamenti relativi agli studenti liceali.

Percio la scuola primaria andrà al liceo e i liceali rimarranno nell'attuale sede scolastica Gli studenti e i bambini accederanno da ingressi separati, i liceali potranno utilizzare i laboratori esistenti, e lo faranno annche i bambini della primaria.

Comunque la prof Vecchiarelli ha già calendarizzato incontri con tutti i genitori di tutte le classi scolastiche dove fornirà informazioni dettagliate sul trasferimento e ulteriori nuove iniziative scolastiche