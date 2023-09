Â«Nessun abuso d'ufficio da parte della Giunta TomaÂ», su Nico Romagnuolo il fatto non sussiste

L'accusa nei confronti dell'ex presidente della Regione Molise Donato Toma era evidentemente infondata. 'Il fatto non sussiste': lo ha stabilito oggi il Giudice dell'Udienza Preliminare del Tribunale di Campobasso, che ha pronunciato sentenza di non luogo a procedere relativamente alla vicenda della nomina di Nico Romagnolo a commissario straordinario del Consorzio per lo sviluppo industriale di Campobasso-Bojano. Il pubblico ministero aveva contestato al presidente Toma e alla giunta regionale un avviso di garanzia per abuso d'ufficio, ma Toma aveva subito dichiarato di aver agito conformemente ai pareri di legittimità.

Oggi l'esito dell'udienza conferma la correttezza dell'operato dell'ex presidente il quale ha accolto la sentenza con soddisfazione e serenità, la stessa con la quale ha seguito la vicenda da principio, perché convinto della correttezza del proprio operato.