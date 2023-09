La Regione esprime parere sfavorevole al progetto Enel da mezzo miliardo di euro per una nuova stazione sulle Mainarde.

In riferimento al progetto Enel di Castel San Vincenzo, la Regione Molise ha espresso parere sfavorevole al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, ritenendo di grande interesse turistico l’area interessata dai lavori di “generazione e pompaggio delle acque prelevabili dal lago di San Vincenzo al Volturno”.

Per questo motivo, unitamente all’Assessore all’Ambiente, Andrea Di Lucente, ho interessato della questione il Servizio di tutela e valutazione ambientale della Regione Molise, affinché esprimesse il proprio parere al Ministero all’Ambiente.

Il Servizio interessato si è pronunciato in modo sfavorevole per i seguenti motivi. Ha rilevato, in particolare, che, in tal caso, debba prevalere, in via preventiva e precauzionale, il principio di non arrecare danno all’ambiente in quanto l’attività lederebbe in misura significativa la buona condizione e la resilienza degli ecosistemi, nonché lo stato di conservazione degli habitat e delle specie.

Il Servizio ha sottolineato, inoltre, l’alta valenza culturale, storica, artistica e turistica del complesso monumentale di San Vincenzo al Volturno e l’importanza del patrimonio paesaggistico ed ambientale della Riserva della Biosfera “Collemeluccio e Montedimezzo”, patrimonio dell’UNESCO.

L’area in esame, sede anche del Parco delle Mainarde e di quello Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, ha delle peculiarità importanti, tali da non poter permettere di deturpare un unicum ormai apprezzato da migliaia di turisti.