SanitÃ , verifiche Nas su liste d'attesa, emerse irregolaritÃ 

Diffusa mancata previsione nelle agende giornaliere dei singoli medici specialisti dei tempi riservati alle prestazioni con classi di priorità, facendole confluire tutte nella classe di prenotazione ordinaria; mancata pubblicazione dei criteri di formazione delle liste d'attesa e dei tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata e mancata integrazione al sistema unico di prenotazione delle agende relative alle prestazioni specialistiche erogate da strutture sanitarie e studi radiologici, odontoiatrici, fisioterapici e laboratori di analisi privati accreditati.

E' quanto emerso dall'attività di controllo effettuata in Molise tra luglio e agosto dai Carabinieri del Nas al fine di verificare la gestione delle liste di attesa per l'erogazione di prestazioni ambulatoriali, riconducibili a visite specialistiche ed esami diagnostici relativi al Servizio sanitario pubblico.

Intanto, "al fine di trovare immediate soluzioni alle problematiche emerse nelle strutture sanitarie regionali - si legge in una nota dell'Arma - vi è in atto una fattiva collaborazione tra Azienda sanitaria regionale (Asrem), Struttura commissariale, Regione Molise e Nas, attraverso costanti monitoraggi e riunioni tecniche". ANSA