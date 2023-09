Campobasso ospiterÃ  il raduno interregionale Associazione Alpini - Molise. dal 22 al 24 settembre

Dal 22 al 24 settembre Campobasso ospiterà il raduno del 4° Raggruppamento che comprende le Sezioni del Centro-Sud e isole.

L’apertura alle ore 17 di venerdì 22 con la visita al centro storico di Campobasso, al Museo Sannitico e al Museo dei Misteri e l’accoglienza degli ospiti nella sede sezionale. Sabato 23 le cerimonie dalle ore 10 con la sfilata, l’omaggio ai Caduti, gli interventi delle autorità; alle ore 11:30 presieduta dall’arcivescovo Giancarlo Maria Bregantini e concelebrata da padre Gianni e dal cappellano alpino don Bruno Midaglia. Alle ore 17 concerto di cori all’auditorium di via Milano e alle ore 21:30 in piazza Municipio esibizione delle fanfare e del gruppo folcloristico Zig Zaghini.

Domenica 24 settembre dalle ore 10, ammassamento in Piazza San Francesco, onori al Labaro e sfilata per le vie cittadine (via Mazzini – corso V. Emanuele ll); a seguire interventi delle autorità, passaggio della stecca alla Sezione Marche e ammainabandiera.