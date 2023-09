Ragazza alla guida perde controllo e finisce fuoristrada: VVF estraggono la ragazza e recuperano l'auto rimasta capovolta in bilico sulla vegetazione sottostante

Isernia: Dopo dopo la mezzanotte un’auto ha perso il controllo ed è uscita fuori strada in località Breccelle nel comune di Isernia. L’auto si è capovolta rimanendo sospesa ed in bilico sulla folta vegetazione sottostante. L’unica occupante, per fortuna quasi illesa, è riuscita a chiamare i soccorsi e immediatamente sono stati anche attivati i Vigili del Fuoco della sede di Isernia. Quest’ultimi immediatamente arrivati sul posto con più mezzi, compresa un Autogru, sono riusciti a mettere in sicurezza l’auto, hanno estratto la ragazza alla guida, consegnandola immediatamente al personale del 118 per le cure del caso e successivamente hanno recuperato anche l’autovettura riportandola sulla carreggiata.



Per quanto di competenza presenti i Carabinieri della Compagnia di Isernia.