Caritas Trivento: Solidarietà ai fratelli e sorelle del Marocco

“Alle sorelle e ai fratelli del Marocco giunga il nostro profondo cordoglio e la nostra vicinanza. Facendoci prossimi alla popolazione provata da questo tragico evento, preghiamo per le vittime e i loro familiari. Assicuriamo inoltre il sostegno delle nostre Chiese, stringendoci a tutti coloro che sono stati colpiti da questa calamità e alla comunità marocchina in Italia ferita negli affetti”. Con queste parole il cardinale Matteo Zuppi, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, ha espresso solidarietà e vicinanza alla popolazione del Marocco che nella notte scorsa un terremoto di magnitudo 6.8 della scala Richter ha distrutto in particolare la regione di Marrakech. Fino ad ora i morti sono più di mille e numerosi i feriti. Il terremoto ha distrutto case e migliaia sono le persone che hanno perso tutto. Come sempre i più colpiti sono i poveri e le loro semplici abitazioni

La Caritas di Trivento ha subito stanziato 5mila euro per un primo sostegno di aiuto alle vittime del terremoto. La Conferenza Episcopale Italiana ha stanziamento 300mila euro dai fondi otto per mille, che i cittadini destinano alla Chiesa cattolica Caritas Italiana, impegnata da anni in Marocco con progetti di solidarietà e sviluppo è in costante contatto con la Caritas locale per offrire aiuto e sostegno.

Trivento 9 settembre 2023

Sac. Alberto Conti Direttore Caritas Trivento