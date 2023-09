Riciclaggio: Molise,in aumento segnalazioni a Banca d'Italia

In ambito provinciale il numero maggiore si è registrato a Campobasso con 422 segnalazioni (373 nel 2021), mentre a Isernia sono state 181, 5 in meno rispetto al precedente anno. "Il pericolo che la criminalità economica stia incuneandosi nel nostro mondo produttivo - osserva la Cgia - è sempre più elevato. Non solo.

Se la combinazione tra l'aumento dei tassi di interesse e la diminuzione dei prestiti bancari alle Pmi verificatosi in questo ultimo anno dovesse continuare, non è da escludere che il numero delle imprese a rischio infiltrazione mafiosa sia destinato a crescere ulteriormente".