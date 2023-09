Dieci ettari di terreno incolto sono andati in fumo a causa di un vasto incendio a Mirabello Sannitico

Circa 10 ettari di terreno incolto sono andati in fumo a causa di un vasto incendio scoppiato nella serata di ieri, martedì 12 settembre poco dopo le 20, in contrada Monteverde a Mirabello Sannitico, non lontano da Vinchiaturo.

Tre squadre di vigili del fuoco e volontari sono state impegnate per circoscrivere e domare l’incendio, operazioni che hanno richiesto circa cinque ore di lavoro ma si sono concluse con lo spegnimento del fuoco e la bonifica dell’area quando era ormai notte.

https://youtube.com/shorts/iodCqx5egZQ?si=v6Jd9ZwkqVKixW1e