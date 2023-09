Poggio Sannita -Riapertura scuole, il saluto della dirigente e dell'amministrazione comunale agli studenti

Molta emozione questa mattina presso il plesso scolastico “ Maria Antonietta Bottaro” di Poggio Sannita. La neo dirigente dell'istituto omnicomprensvo di Agnone, Maria Rosaria Vecchiarelli ha incontrato i genitori dei bambini che frequentano la scuola. La dirigente era particolarmente emozionata per questa visita in un paese che per via materna, e' anche un po' il suo paese e di trovarsi nella stessa scuola dove lei molti anni fa insegnava.

Ha voluto portare, il giorno che precede la riapertura delle scuole, il suo saluto agli studenti, ai docenti a tutto il personale scolastico. Presenti all'incontro gli amministratori comunali, il vice sindaco. Tonino Amicone e l'assessore Lucietta Amicone che hanno garantito alla scuola ogni tipo di supporto per il bene degli alunni e delle famiglie

La dirigente ha comunicato ai genitori il percorso scolastico dell'anno 2023-2024, ricco di novità e anche tante sfide "La scuola rappresenta un servizio fondamentale e vitale per ogni comunità. Occorre tutelare la sopravvivenza dei nostri istituti, compresi quelli più piccoli, nelle aree interne della nostra regione che rischiano di scomparire. Occorre, però, contrastare la piaga dello spopolamento a tutti i livelli, con politiche e strategie in grado di rivitalizzare i nostri borghi e l’intero nostro territorio regionale." ha detto.

I genitori hanno posto mille domande in cerca di delucidazioni e informazioni. Gli amministratori presenti hanno portato il saluto alle famiglie, ai bambini alla nuova, ma conosciuta da tutti, dirigente, augurando a tutti un BUON ANNO SCOLASTICO

Buon anno scolastico da Altomolise.net