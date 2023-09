Poggio Sannita, il saluto del Sindaco Orlando per l’inizio dell’anno scolastico 2023/24

Ieri 13 settembre, a Poggio Sannita, il saluto della nuova dirigente scolastica Dr.ssa Maria Rosaria Vecchiarelli, è stato il preludio del nuovo anno scolastico per gli alunni della scuola dell’Infanzia e Primaria “Maria Antonietta Bottaro”. Assente per lieti motivi familiari, il Sindaco di Poggio Sannita Pino Orlando.

Oggi in una nota scrive: “Associandomi ai colleghi della Giunta e a nome di tutta l’Amministrazione Comunale, non volevo far mancare, alla dirigente, agli alunni, ai docenti e a tutto il personale scolastico, il mio personale augurio di buon lavoro. Dopo gli anni bui della pandemia e della timida ripresa, ora è giunto il momento di recuperare il tempo perduto con rinnovato impegno e ottimismo.La Dr.ssa Vecchiarelli, che siamo onorati di poter considerare, anche, cittadina poggese, ha assicurato il massimo impegno per tutelare la sopravvivenza di tutti i piccoli istituti delle aree interne con l’offerta di nuovi percorsi formativi che possano invogliare le famiglie a decidere di far rimanere i piccoli nei nostri borghi, comunque più salutari e accoglienti di altre realtà ricche ma povere di umanità.”

Ancora auguri a tutti. Giuseppe Orlando