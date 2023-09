Calcio-Mister Carano il nuovo preparatore atletico dell'Agnonese. Benvenuto in casa Olympia!

Nello staff tecnico della Polisportiva Olympia Agnonese si è aggiunta una figura qualificante.

E' Fabio Carano di Isernia il nuovo preparatore atletico della prima squadra che disputa il torneo di Eccellenza, e' anche il mister dei Giovanissimi, dei Pulcini e Piccoli amici con l'altro bravo mister dei piccolissimi Yannik Brisotto.

Ha 30 anni è laureato in scienze motorie. L'abbiamo visto oggi sul campo delle Civitelle mentre allenava i più piccoli, molto attento, professionale e decisamente paziente. I piccoli calciatori lo seguivano con molta attenzione.

In bocca al lupo e ben venuto in casa Olympia Mister Carano!