IT-Alert: martedì 19 settembre in Molise il test del nuovo sistema di allarme pubblico

Test del nuovo sistema di allarme italiano IT-Alert: martedì 19 settembre sarà il turno del Molise. Alle ore 12.00 su tutti i telefoni cellulari attivi in Molise arriverà un messaggio con il seguente testo:“AVVISI DI EMERGENZA. IT-Alert. Questo è un MESSAGGIO DI TEST del sistema di allarme italiano. Una volta operativo ti avviserà in caso di grave emergenza. Per informazioni vai sul sito www.it-alert.it e compila il questionario”.Si tratta del sistema di allarme pubblico, mirato all’informazione diretta alla popolazione, che dirama ai telefoni cellulari presenti in una determinata area geografica messaggi utili in caso di gravi emergenze o catastrofi imminenti o in corso. IT-alert è attualmente in fase di sperimentazione.Dopo la ricezione del messaggio, si potrà riprendere l’utilizzo normale del telefono semplicemente selezionando la notifica dell’avviso. Si potrà inoltre esprimere il proprio parere sul sistema rispondendo al questionario che troverai sul sito www.it-alert.it . Il tuo feedback puoi aiutare a migliorare il sistema IT-alert.