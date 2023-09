Emergenza migranti, sorgerÃ  anche in Molise un Centro per la Permanenza e il Rimpatrio

Emergenza migranti, coinvolto anche il Molise. Dopo l’annuncio del premiere Meloni, la presidente del Consiglio si prepara a realizzare la nuova stretta contro l’immigrazione clandestina. Uno degli obiettivi primari è quello di raddoppiare il numero di Centri per la permanenza e il rimpatrio, creandone uno per ogni Regione. Ad oggi, infatti, i Cpr sono appena dieci – Bari, Brindisi, Caltanissetta, Roma, Torino, Potenza, Trapani, Gorizia, Nuoro e Milano – ma l’obiettivo è quello di aprirne uno per regione.

Le strutture avranno una capienza tra i 50 e i 200 posti. Palazzo Chigi affiderà al Ministero della Difesa il compito di individuare strutture dismesse o in disuso dove realizzare i nuovi Centri, che dovranno essere recintati e facilmente sorvegliabili. In particolare, saranno prese in considerazione caserme o strutture pubbliche inutilizzate.

I Centri, comunque, saranno realizzati in aree con una bassa densità di popolazione. In Molise, dunque, nelle prossime settimane, sarà individuata l’area dove far arrivare gli immigrati clandestini in attesa di rimpatrio.