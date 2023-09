Caracciolo: La coperta è corta, è arrivata una cabina pletismografica ma trasferita a Isernia l'attrezzatura per la medicina dello sport

La pletismografia rappresenta la metodica più affidabile per valutare in maniera completa i volumi polmonari. Permette di misurare la capacità funzionale residua (FRC), e da questa ricavare la capacità funzionale totale (TLC) e il volume residuo (VR); in più è possibile valutare le resistenze delle vie aeree. Questo fa dire alla ASREM che ad Agnone si apre un servizio di pneumologia

. Questa cabina era depositata a Campobasso inutilizzata. «Abbiamo spostato la cabina pletismografica – ha commentato il commissario Marco Bonamico – ad Agnone. Era a Campobasso inutilizzata, mentre al Caracciolo c’è una pneumologa molto brava che non poteva operare senza i mezzi necessari. Da lì, invece, abbiamo tolto la strumentazione utile alla medicina dello sport e l’abbiamo spostata ad Isernia. In modo tale da potenziare la postazione del dottor Guerra e smaltire così le liste d’attesa nella medicina dello sport».

Ma per aprire un servizio di pneumologia ad Agnone probabilmente la cabina pletismografica non e' sufficiente, servirebbero attrezzature di alta tecnologia ad esempio una Tac che e' stata promessa all'ospedale di Agnone oramai da due anni, ma per adesso non e' arrivato nulla. Anche l'organico medico e non medico andrebbe potenziato, non certo la dottoressa broncopneumologa, seppur bravissima, potrà avviare un servizio di pneumologia in solitudine.