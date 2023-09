La Giunta regionale del Molise approva il rendiconto 2022: il documento ora passa al Consiglio regionale

Nella odierna seduta di Giunta è stata approvata la Proposta di Legge "Rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2022" composta da 13 articoli e 32 allegati oltre la relazione illustrativa.

Il provvedimento sarà trasmesso per gli ulteriori provvedimenti: - al Consiglio regionale per il successivo esame dapprima nella Commissione consiliare competente (I Commissione) e successivamente per la discussione in Consiglio regionale; - al Collegio dei Revisori dei Conti per l'acquisizione del relativo parere ai sensi dell'art. 7 della L.R. 6/2003; - alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti, unitamente al parere (da acquisire) dei Revisori dei Conti, per il giudizio di parifica ai sensi dell'art. 1, comma 5 del D.L. 10 ottobre 2012, n° 174, convertito con modificazioni in Legge 7 dicembre 2012, n° 213. Campobasso, lì 25 settembre 2023