Viadotto Sente: incontro Provincia - Comitato art.32 Alto Vastese, il 6 ottobre a via Berta

Il giorno 6 ottobre alle ore 10.30 presso il palazzo della provincia di Isernia in via Berta, e' stata convocata una riunione con la partecipazione dell'Amministrazione provinciale e il Comitato Cittadino art 32 Alto Vastese, il cui presidente è il dott Pompeo Petrella. All'incontro potrebbe partecipare anche l'assessore regionale alle infrastrutture Michele Marone, nonchè consigliere giuridico del Ministro Salvini.

L'incontro è stato richiesto il 23 agosto dal comitato per avere aggiornamenti sulla riapertura parziale del viadotto Sente-Longo, oramai chiuso al traffico da circa cinque anni. La riapertura parziale della importate arteria viaria che collega il Molise con l'Abruzzo, e' stata oggetto di una riunione al Mit il 23 Aprile 2023, alla quale parteciparono il Direttore Generale del ministero, Felice Morisco, i responsabili Anas, l'attuale assessore regionale alle infrastrutture Michele Marone, nonche consigliere giuridico del ministro e vice premier Salvini e i rappresentanti delle province di Chieti ed Isernia.

In quella riunione si convenne che Anas avrebbe dovuto stipulare, in tempi brevi, un accordo quadro con le due province per eseguire i lavori previsti dal progetto

In effetti nel mese di maggio 2023, l'ANAS ha inviato alla Provincia di Isernia il progetto esecutivo di 1^ fase, i cui interventi consentiranno la riapertura al traffico per il viadotto Sente-Longo, sia pur con alcune limitazioni, tra cui il divieto di transito ai mezzi pesanti.

Il progetto prevede, tra l'altro, l'esecuzione della messa in sicurezza delle pile 2 e 7, nonché delle opere di consolidamento del corpo della frana localizzata intorno alla pila 7 e di un intervento orizzontale sull'impalcato.

Il quadro economico ammonta a circa 15.800.000 euro, con tempi previsti per l'ultimazione dei lavori in circa un anno.

A seguito il progetto e' stato approvato in linea tecnica dalla Provincia.

Il comitato, ad oggi non ha avuto ulteriori notizie sullo stato dell'arte dell'intera questione, pertanto l'incontro servirà ad acquisire ulteriori aggiornamenti a verifica degli impegni presi dallo stesso ministro Salvini in occasione della sua venuta ad Agnone nel giugno 2023. In quella occasione il ministro ha promesso di tornare nell'estate 2024 per l'inaugurazione della riapertura del viadotto