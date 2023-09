Acem, prorogare Superbonus almeno per cantieri in corso

Sbagliato e pericoloso non aver approvato la proroga del Superbonus".

E' il grido d'allarme lanciato dall'Associazione costruttori edili (Acem-Ance) del Molise a seguito della notizia della mancata approvazione dei relativi emendamenti.

L'Associazione questa mattina con una nota a firma del presidente, Corrado Di Niro, si è rivolta ai Parlamentari molisani e al presidente della Giunta regionale, Francesco Roberti, chiedendo loro "il massimo impegno affinché alla prima occasione utile sia approvato un differimento del termine del 31 dicembre 2023 almeno per i cantieri in corso, tale da consentire l'ultimazione dei lavori".

Nella nota, l'Acem mette in guardia "circa le infauste conseguenze che si riverserebbero su famiglie e imprese: una situazione potenzialmente esplosiva che provocherebbe migliaia di contenziosi".