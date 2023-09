Capitale italiana della cultura 2026: Solo sedici anzichÃ¨ 26 le cittÃ  che hanno presentato il dossier

Il dossier per la candidatura Agnone capitale italiana della cultura 2026, ieri 27 settembre, termine ultimo, e' stato inviato tramite pec al Servizio VI – Eventi, mostre e manifestazioni del Segretariato generale del Ministero, Ufficio responsabile per la procedura di selezione della Capitale italiana della cultura. Oggi è giunta la comunicazione che delle 26 città iniziali che intendevano partecipare alla candidatura solo sedici hanno presentato il dossier. Per proseguire la corsa verso il titolo del 2026, il dossier presentato sarà sottoposto alla valutazione di una commissione composta da sette esperti indipendenti di chiara fama nel settore della cultura, delle arti, della valorizzazione territoriale e turistica.

Entro il 15 dicembre 2023, la commissione definirà la short list delle dieci città finaliste e la procedura di valutazione, dopo l’audizione pubblica dei progetti finalisti entro il 14 marzo 2024, si concluderà per il 29 marzo 2024 con la proclamazione della Capitale italiana della cultura 2026.