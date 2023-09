Il presidente Anci Molise, Sciulli al compleanno di Berlusconi al Belvedere di Palazzo Lombardia, sede della Regione

Un 29 settembre senza Berlusconi. Oggi il fondatore di Forza Italia, morto il 12 giugno 2023 all'ospedale San Raffale, avrebbe compiuto 87 anni. Una ricorrenza che oggi venerdì 29 settembre è stata ricordata al Belvedere di Palazzo Lombardia, sede della Regione

L’occasione è l’intitolazione dello spazio al 39esimo piano della sede della giunta regionale al fondatore e leader di Forza Italia scomparso lo scorso 12 giugno. C’è il fratello Paolo, la terza figlia del Cavaliere, Barbara, che gli ha dedicato un commosso post sui social. E ovviamente Fedele Confalonieri, Adriano Galliani, ora candidato per il centrodestra alle elezioni suppletive per il seggio al Senato che fu proprio di Berlusconi. Parlamentari e consiglieri regionali di tutto il centrodestra. Tra tutti il leader della Lega e vice premier Matteo Salvini. Non c' è Marta Fascina, l’ultima compagna del leader rimasta ad Arcore.