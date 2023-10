La Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato "Giulio Rivera" di Campobasso, aderisce alla "Maratona del Donatore",

La Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato "Giulio Rivera" di Campobasso, in adesione all'iniziativa "Maratona del Donatore", giunta alla sua settima edizione e sostenuta dell'Ispettorato delle Scuole della Polizia di Stato, ha pianificato per le giornate del 2, 3 e 4 ottobre pp..vv.. una campagna di donazione.



L'evento, programmato in prossimità della celebrazione del Santo Patrono della Polizia di Stato San Michele Arcangelo, è volto a sensibilizzare i frequentatori dei corsi in merito all'importanza della donazione.



Nei prossimi giorni, oltre cento allievi dell'Istituto, frequentatori del 223° corso per Allievi Agenti e del 5° Corso per Vice Ispettori Tecnici, doneranno il sangue, in coerenza con i valori su cui si fonda la Polizia di Stato, in particolare con l'impegno al servizio del Paese, nello spirito del motto "Esserci Sempre".

Le postazioni di donazione saranno allestite con la collaborazione dell'Associazione "Donatorinati" della Polizia di Stato, presso il piazzale d'Armi della Scuola e presenzieranno all'evento il presidente regionale dell'Associazione, Dr.ssa Valeria Moffa ed il presidente provinciale di Campobasso, Dr.ssa Giuseppina Pedicini, Vice Questore della Polizia di Stato.