Grandi emozioni con la scherma al Castello di Pescolanciano: vince Adelaide Rosini

PESCOLANCIANO – Sabato 30 settembre il castello ducale di Pescolanciano ha fatto da augusta cornice alla prima manifestazione promozionale di spada e di fioretto, organizzata dalla famiglia D’Alessandro in collaborazione con la Delegazione Federscherma Molise, il Comune di Pescolanciano ed il Sacro Militare Ordine Costantiniano.

La famiglia D’Alessandro discende direttamente da Giuseppe D’Alessandro, autore nel 1723 del celebre saggio “L’arte della professione della spada ed altri esercizi”: adesso, a distanza di tre secoli, la scherma ha fatto il suo ritorno a casa. Al torneo hanno partecipato alcuni fra i nomi più promettenti del panorama Under 14 di Molise, Lazio, Umbria, Marche, Campania e Lombardia.

La giornata, che ha visto la partecipazione del Maestro umbro Filippo Romagnoli dello staff tecnico della Nazionale di fioretto e delle atlete azzurre Beatrice Monaco e Serena Rossini delle Fiamme Gialle, si è aperta con la benedizione degli atleti, tenutasi nella cappella di Sant’ Alessandro Martire alla presenza della delegazione molisana del Sacro Militare Ordine Costantiniano; alle 15.30 si è dato inizio alle gare, svoltesi in due location molto suggestive del Castello ducale di Pescolanciano.

La vittoria è andata ad Adelaide Rosini della Scherma Brescia, già numero 1 nel ranking Italiano, che si è imposta in una combattutissima finale su Melita Governatori, ottava nel ranking nazionale, del Club Scherma Jesi. Terze ex aequo De Pellegrini e Maselli della Capitolina Scherma. “Visto il successo di pubblico e di atleti gli organizzatori stanno già pensando a come rendere ancora più importante l’evento che sicuramente si svolgerà anche il prossimo anno”, ha commentato il delegato regionale FIS Cristian Di Paola.