Elezione del presidente della Provincia di Isernia, si vota il 19 novembre. Le liste vanno presentate entro il 29 ottobre

Alfredo Ricci ha firmato questa mattina il decreto per l’indizione delle elezioni provinciali. Si voterà per il presidente e il voto è riservato solo agli amministratori comunali, trattandosi di elezioni di secondo livello.

La data fissata è quella del 19 novembre. Le liste vanno presentate entro il 29 ottobre. Possono candidarsi solo i sindaci e quindi si va verso la riconferma di Ricci per il Centrodestra è il suo avversario, stando alle voci, potrebbe essere il sindaco di Agnone, Saia.

Comunque sia, si tratta di una presidenza breve, perché per la prossima primavera sono già state annunciate dal governo le elezioni generali in tutte le province, con il vecchio metodo, ovvero voteranno gli elettori e si sceglieranno il presidente che vorranno. Insomma la parola torna alla gente e fine dell’elezione di secondo livello.