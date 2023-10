Conferenza su donne, pace e sicurezza, Natalina Cea, molisana di Vastogirardi, incontra il ministro libico degli Affari Sociali, Wafaa Al-Kilani

HoM, Natalina Cea, molisana, di Vastogirardi a capo di Eubam Libia, ha incontrato il ministro libico degli Affari Sociali, Wafaa Al-Kilani, per discutere dell'imminente Conferenza su donne, pace e sicurezza, compresa la gestione delle frontiere, che sarà organizzata nell'ambito dell'iniziativa One Desert. Promuovere la pace e la sicurezza delle donne è fondamentale per un futuro migliore.