Comune Agnone, conferenza dei capigruppo; Scarano: La sanità all'odg del prossimo consiglio

Al comune di Agnone questa mattina si è svolta la conferenza dei capigruppo. La conferenza dei capigruppo è formata dai capigruppo di ciascun gruppo consiliare . erano presenti il sindaco Daniele SAIA, la segretaria comunale, Michela Cerbaso, Vincenzo Scarano, Agostino Iannelli.

La conferenza dei capigruppo svolge un lavoro preparatorio al consiglio in quanto stabilisce sia il calendario dei lavori, sia l'ordine degli argomenti da trattare. In questo ambito il consigliere SCARANO ha proposto di inserire all'ordine del giorno del prossimo consiglio comunale, tra gli altri, un argomento che sta a cuore a tutti i cittadini, quello riguardante l'organizzazione sanitaria dell'Ospedale San Francesco Caracciolo, in particolare del laboratorio analisi, e del distretto socio-sanitario, dove molti servizi rischiano la soppressione in assenza di personale dovuta tra l'altro ai numerosi pensionamenti.