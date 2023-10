Viadotto Longo-Sente: La provincia e l'Assessore regionale Marone incontrano il comitato civico e fanno il punto della situazione

O

Si è tenuto questa mattina presso la sala Giunta della Provincia di Isernia l’incontro richiesto dal Comitato Cittadino Art. 32 Altovastese per fare il punto della situazione in merito al viadotto Sente-Longo. Per la Provincia, oltre al Presidente Ricci, erano presenti anche i Consiglieri Vincenzo Scarano -con delega ai Trasporti- e Franco Marcovecchio e il Dirigente del Settore Tecnico della Provincia Arch. Luca Cifelli. All’incontro ha preso parte l’Assessore Regionale ai Lavori Pubblici Michele Marone, anche in veste di Consigliere Giuridico del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini. Per il comitato sono intervenuti rappresentanti dell'Alto Molise e dell'Altovastese: il Presidente Dott. Pompeo Petrella, Nicola Capparozza, Michele Catolino, Felice di Domenica, Antonino Mastrangelo, Giorgio Sciartilli.

La riunione si è svolta in un clima collaborativo tra il Comitato e la parte politica che ha informato sullo stato della situazione, ufficializzando sia che, già dal 2022, tramite il Consigliere Giuridico Marone, il MIT aveva impegnato una somma di circa 8 milioni di euro per il Viadotto Sente-Longo sia che esiste il progetto esecutivo del Viadotto stesso redatto dall'ANAS e consegnato alla Provincia di Isernia dal maggio 2023, sia che si sta lavorando ai dettagli della convenzione. In ogni caso, l'Assessore Regionale Marone sta seguendo da vicino lo stato della convenzione e si sta adoperando affinché i lavori inizino con la somma già disponibile in attesa che giunga la restante parte del finanziamento

Il Consigliere Provinciale Scarano, con delega ai Trasporti, nel suo intervento ha, poi, messo in evidenza che, così come nel caso del Viadotto Sente-Longo, la politica deve essere trasparente e a disposizione dei cittadini, soprattutto per rafforzare le iniziative in atto in favore della collettività: pertanto, ha continuato Scarano, occorre collaborare ed evitare sterili polemiche superando ogni atteggiamento che possa indurre scetticismo e sfiducia.