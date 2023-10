Paura sulla Fondovalle Verrino, LocalitÃ  Cocciolone: lâ€™incendio in una boscaglia lambisce alcune abitazioni, i vigili del fuoco riescono a fermarlo

I Vigili del fuoco di Agnone e la compagnia di Isernia sono stati allertati intorno alle ore 18 di questo pomeriggio. Un grosso incendio di boscaglia e macchia mediterranea si è sviluppato in zona Cocciolone, sulla Fondovalle Verrino nei pressi della ben più nota località di Santa Lucia.

I vigili del fuoco sono ancora sul posto ma l'incendio e' stato quasi totalmente domato dopo un lungo e complicato intervento

dovuto sia alla zona impervia dove si è sviluppato, difficilmente raggiungibile dai mezzi gommati che alla vastità dello stesso . Inoltre nei pressi del rogo sono presenti alcune abitazioni che hanno corso il rischio di essere raggiunte dalle fiamme ma fortunatamente messe prontamente in sicurezza dai VVF. Sulle origini dell'incendio le cause sonoin via di accertamento