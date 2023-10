Borghi Autentici d'Italia 2023: Capracotta ospita l’ottava edizione della Magnatrekking, itinerario gastronomico

ROMA, 4 ottobre 2023 – Torna per la settima edizione l’appuntamento con i Borghi Autentici d'Italia: un'occasione unica per scoprire l'Italia più autentica e nascosta, viverla e amarla. L’associazione, infatti, il 15 ottobre 2023 promuove nei borghi di tutto il territorio nazionale una giornata di eventi diffusi - che darà il via ad una serie di iniziative fino al 22 ottobre - finalizzata a valorizzare le energie inedite che li rendono realtà vive ed ospitali.

Ricco e variegato il programma di attività della Giornata Nazionale dei Borghi Autentici d'Italia organizzata da Asso BAI, con il patrocinio di ANCI, AITR, AMODO e LEGAMBIENTE. Nello specifico, fino al 22 ottobre, la comunità di ogni borgo che aderisce all’iniziativa apre le porte ai visitatori. È un’occasione per scoprire realtà vive ed ospitali, che sperimentano nuovi modi di abitare i territori, valorizzando il loro patrimonio. Un modo unico per conoscere storie, culture e tradizioni locali grazie ad incontri, mostre, laboratori, itinerari tematici e molto altro.

L’edizione 2023 della Giornata Nazionale dei Borghi Autentici d’Italia fa luce sui piccoli tesori di un’Italia nascosta che non solo sopravvive grazie alla forza delle idee, ma cresce diventando luogo di ispirazione per il resto del mondo.

Capracotta aderisce convintamente all’iniziativa accogliendo lungo i suoi sentieri l’ottava edizione della Magnatrekking, itinerario gastronomico organizzato da inforesta APS che connette luoghi e comunità in un percorso turistico di 12 chilometri che partirà alle ore 9.30 da Pescopennataro per concludersi in piazza Falconi, nel cuore paese più alto del Molise.

L’itinerario prevede diverse tappe in cui sarà interessante scoprire come il capitale naturale di quest’area sia elemento fondamentale per le filiere locali.

Dal latte, fresco e trasformato in ottimi formaggi stagionati, fino ai legumi e le carni, i camminatori potranno apprezzare il Molise più autentico. Saranno presenti alcuni produttori locali che potranno spiegare ai partecipanti le differenti lavorazioni e le peculiarità di ogni prodotto assaggiato.

Tra le tappe, la visita al Giardino della Flora Appenninica di Capracotta, vero e proprio scrigno delle terre alte d’Appennino in cui, grazie alla Strategia Nazionale Aree Interne, troverà collocazione il laboratorio per la sostenibilità ambientale che aiuterà a monitorare le correlazioni tra ambiente e filiere agrosilvopastorali.

L’escursione prevede un numero massimo di partecipanti ed è obbligatoria la prenotazione. Informazioni al numero 3391962870 oppure via mail a assoinforesta@gmail.com

Link all’iniziativa: https://giornatanazionale.borghiautenticiditalia.it/edizione-2023/capracotta-is/

L'ASSOCIAZIONE BORGHI AUTENTICI D’ITALIA

Borghi Autentici d’Italia è un’Associazione che riunisce piccoli e medi comuni, enti territoriali ed organismi misti di sviluppo locale, attorno all'obiettivo di un modello di sviluppo locale sostenibile, equo, rispettoso dei luoghi e delle persone e attento alla valorizzazione delle identità locali. L'obiettivo: riscoprire i borghi italiani quali luoghi da vivere, sostenere e preservare.

L’Associazione Borghi Autentici considera la comunità locale quale elemento decisivo del proprio disegno di sviluppo. La comunità quale luogo, contesto umano e culturale, che è sinonimo del buon vivere, di gusto, di un saper fare creativo e di una dimensione sociale dolce; una comunità che si apre all’esterno e diviene “Comunità Ospitale” protagonista della nuova Soft Economy.

Borghi Autentici sostiene e rappresenta una parte significativa di quell’Italia nascosta, che ogni giorno trova le sue motivazioni per avviare iniziative ed azioni progettuali di sviluppo strategico. È un’Italia che punta sulla riscoperta e riqualificazione della propria identità; un’identità che si manifesta nelle pieghe originali della sua storia, nelle tradizioni dei luoghi, nella loro conformazione morfologica espressa nel paesaggio, nella cultura produttiva artigianale; ossia, in una frase, nel proprio modo di vivere. Borghi Autentici d’Italia, quindi, promuove un percorso articolato di sviluppo in sede locale, un approccio che considera i patrimoni esistenti quali punti di partenza per costruire strategie concrete e attuabili di miglioramento del contesto sociale, ambientale e produttivo locale, partendo dalle risorse e dalle opportunità presenti, allo scopo di elevare le condizioni di vita della popolazione e rendere attraente “lo stare”, il vivere e il lavorare in quel luogo.