Agnone, Manutenzione ordinaria per le strade cittadine: segnaletica orizzontale in rifacimento

Sono partiti i lavori di manutenzione ordinaria sulle strade del centro urbano di Agnone. Gli operai del comune stanno ridisegnando la segnaletica orizzontale partendo dal centro cittadino. Per adesso hanno ridisegnato la segnaletica di colore di blu parcheggio custodito a pagamento e i parcheggi in giallo per i portatori di handicap. Ma il programma prevede la manutenzione dell'intera segnaletica cittadina, compreso le strisce bianche che delimitano le zone di transito per indicare le direzioni di marcia o fornire specifiche prescrizioni, compreso l'attraversamento pedonale.

Dall'anno 2022, il comune di Agnone si e' dotato di una macchina traccialinee per segnaletica stradale orizzontale produce con tecnologia airspray, airless e colato plastico a freddo che consente maggiore precisione nel lavoro da realizzare e piccoli risparmi alle casse comunali.