Provinciali Isernia, il candidato del centrosinistra Ã¨ Daniele Saia

Il Presidente della Provincia di Isernia uscente, Alfredo Ricci, ha firmato il decreto che indice le elezioni provinciali per il prossimo 19 novembre. Si tratta di elezioni di secondo livello e quindi il voto è riservato solo ai sindaci e ai consiglieri comunali della Provincia.

Le liste andranno presentate entro il 29 ottobre. Possono candidarsi solo i sindaci il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni. Sembra che nel centrodestra ci sarà la riconferma di Ricci. In dirittura di arrivo verso l'annuncio ufficiale, il candidato del centrosinistra, è il sindaco di Agnone Daniele Saia che ha incassato il si dall'assemblea del PD e dal movimento cinque stelle. Saia si dice disponibile ma aspetta l'ufficializzazione dell'investitura a candidato.

Queste potrebbero essere le ultime elezioni provinciali come disegnate dalla Legge Delrio nel 2014, infatti in Senato procede speditamente l'iter legislativo di vari disegni di legge che riporteranno nelle mani dei cittadini la scelta degli amministratori provinciali.

Per quanto riguarda la Provincia di Campobasso, il presidente facente funzioni, Orazio Civetta, con proprio decreto, ha indetto le elezioni per il prossimo 5 novembre con le liste che dovranno essere presentate dalle 8 alle 20 del 15 ottobre e dalle 8 alle 12 del giorno successivo. In questo caso, con la scadenza ancor più ravvicinata, i due schieramenti dovranno inevitabilmente stringere i tempi per indicare i rispettivi candidati presidenti con il centrosinistra che ha già in agenda un incontro da tenersi nelle prossime ore.