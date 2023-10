“Settimana nazionale della protezione civile”: studenti protagonisti!

Il Prefetto di Isernia, Franca Tancredi, d’intesa con il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, ha promosso un evento informativo sul sistema di protezione civile che si svolgerà a Isernia, domano 12 ottobre, a partire dalle ore 10.00, presso la Sala Operativa Provinciale del Centro di Coordinamento dei Soccorsi di Protezione Civile (CCS), ubicata nella Sede del citato Comando provinciale. L’evento si inserisce nell’ambito delle iniziative in programma durante la quinta edizione della “Settimana nazionale di protezione civile” e vedrà la partecipazione dei componenti del CCS, che, attraverso il coinvolgimento diretto degli studenti delle scuole della provincia, forniranno spunti di riflessione sui temi di interesse in materia di protezione civile. Esternamente, verrà allestita una esposizione statica dei mezzi di ordinanza e di soccorso delle Forze dell’Ordine, dei Vigili del Fuoco, del Dipartimento regionale di P.C., della Croce Rossa Italiana, del Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta (CISOM) e del CNSAS. L’evento costituirà una importante occasione di sensibilizzazione della popolazione, con particolare riguardo ai giovani, sui temi di protezione civile, della resilienza e della riduzione dei rischi in caso di emergenza o di calamità naturale.