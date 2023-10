Il Comitato UNICEF di Isernia torna in piazza con la Campagna “Cambiamo Aria”

Una passeggiata in riserva per adulti e bambini. È questa l’iniziativa organizzata dal Comitato UNICEF di Isernia, in collaborazione con l’APS IntraMontes e con il Reparto Biodiversità di Isernia, in occasione della campagna “Cambiamo Aria” promossa da Unicef Italia. Lo scopo della campagna, e quindi della giornata, sottolinea l’UNICEF, è sensibilizzare le persone e in particolare le giovani generazioni sul tema dell’ambiente e sull'impatto che il cambiamento climatico ha sui diritti dei bambini e degli adolescenti, compromettendo la loro salute, nutrizione, istruzione, sviluppo, sopravvivenza e il loro potenziale futuro.

Nella giornata di domenica 15 ottobre ci sarà una passeggiata del benessere nella riserva di Collemeluccio. I volontari UNICEF, insieme ai componenti dell’Associazione Intramontes e al Raggruppamento Biodiversità di Isernia, accompagneranno i partecipanti in una passeggiata esplorativa alla scoperta del bellissimo luogo e della biodiversità ivi presente. L’appuntamento è alle 10:00 all’ingresso della riserva e la partecipazione è gratuita.

Nella giornata saranno disponibili anche i gadget sostenibili UNICEF per supportare il progetto “Acqua e Igiene” e raccogliere fondi per garantire acqua pulita a bambine e bambini in particolare nelle regioni dove tale bene primario scarseggia e nelle zone soggette a disastri naturali in cui la carenza di acqua potabile mette a rischio la salute dei più piccoli.

Il Comitato UNICEF di Isernia desidera ringraziare, fin da ora, i partner per la disponibilità e invita i bambini a partecipare numerosi, insieme alle famiglie. Si raccomanda di indossare indumenti e calzature adeguati ed è obbligatoria la prenotazione.