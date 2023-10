Il Comune di Termoli aderisce alla giornata dedicata al lutto perinatale, “Baby Loss Awareness Day”

TERMOLI, 14.10.2023 – Il Comune di Termoli aderisce alla giornata del lutto perinatale, “Baby Loss Awareness Day”, prevista per domenica 15 ottobre.

Domani sera, per tenere alta la sensibilizzazione sulle tematiche che interessano il mese dedicato alla consapevolezza sulla perdita durante la gravidanza e dopo la nascita, la casa comunale si colorerà di azzurro e rosa.

In questa giornata sono previste iniziative in tutto il mondo per tenere alta l’attenzione sull’aborto, la morte perinatale e infantile mettendo le famiglie interessate al centro di un ipotetico abbraccio globale.

In Italia si stima che la perdita interessa una donna su sei e soltanto il 20% riceve una assistenza rispettosa e un sostegno adeguato per il lutto.