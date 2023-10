Danni da maltempo 2023, altre zone Molise ammesse a interventi.

La Giunta regionale del Molise, con propria delibera, ha integrato la delimitazione delle aree colpite dagli eventi atmosferici (piogge alluvionali) registrati dal primo maggio al 24 giugno 2023 con l'inserimento dei Comuni di Bonefro, Ripalimosani, Sant'Elia a Pianisi, Torella del Sannio e Trivento per la provincia di Campobasso e Agnone per quella di Isernia.

Contestualmente la Regione ha richiesto al ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per i suddetti Comuni, oltre a quelli indicati in un precedente provvedimento, la dichiarazione di eccezionalità degli eventi per i danni causati alle infrastrutture connesse alle attività agricole ai fini dell'applicazione delle specifiche misure di intervento.

L'entità complessiva dei danni accertati in questi territori ammonta a 5.981.987 euro.