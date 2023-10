Isernia attivato il primo Fertility Point,coordinato dal dott. Vincenzo Biondelli

È l'Ambulatorio Polispecialistico BeautySalus di Isernia ad attivare il primo Fertility Point. Sarà coordinato dal dott. Vincenzo Biondelli, direttore dell'Unità Operativa Complessa di Ostetricia e Ginecologia e direttore del Centro P.M.A. dell'ospedale San Pio di Vasto. "I molteplici progressi in ambito medico e scientifico, grazie anche alle tecniche di procreazione medicalmente assistita oggi disponibili, possono facilitare e risolvere tanti problemi di fertilità, - ha dichiarato il dott. Biondelli -. Tuttavia non si può ringiovanire un ovocita, perché è correlato biologicamente all'età delle donne e quindi è importante il fattore tempo; diagnosi precoci da personale specializzato e percorsi terapeutici personalizzati sono pertanto fondamentali".



Il Fertility Point di Isernia è disponibile ad orientare le coppie verso un cammino di fertilità che cambierà per sempre la loro vita. I trattamenti di riproduzione assistita disponibili presso il Fertility Point di Isernia sono molti. "Grazie alla nostra esperienza - ha aggiunto il dott. Biondelli - saremo in grado di trovare il percorso più giusto, basandoci sulle specificità del caso.

La Medicina della Riproduzione si occupa di restituire o migliorare le capacità riproduttive di una coppia anche grazie alle Procedure di Procreazione Medicalmente Assistita (P.M.A.), mediante una serie di tecniche che riescono in molti casi a ottenere ciò che sembrava impossibile senza aiuto: una gravidanza".