Per la prima volta a Isernia la Lamborghini della Polizia di Stato.

Sempre in tema di sicurezza stradale e comportamenti corretti di guida, questa volta ad accompagnare gli operatori della Polizia Stradale di Isernia ha fatto tappa in città la Lamborghini Huracan LP-610 in dotazione alla Polizia di Stato.

L’elegante auto da corsa con livrea della Polizia è entrata in servizio nel 2017. Un bolide dotato di motore V10 aspirato da 610 cavalli in grado di raggiungere i 325 km/h, che dispone di quattro ruote motrici e di telaio ibrido in alluminio e fibra di carbonio, caratteristiche in grado di garantirne alte prestazioni e massima stabilità anche a velocità elevate.

L’abitacolo della Huracán Polizia è provvisto delle più avanzate dotazioni tecnologiche. La vettura è equipaggiata, infatti, con un avveniristico sistema di bordo composto da tablet, computer, sistema di registrazione e telecamera, dotazioni che consentono di documentare le attività di controllo su strada.

Proprio per le

sue particolari prestazioni la Huracán Polizia è adibita soprattutto a operazioni di soccorso e assistenza sanitaria. A questo scopo, il bagagliaio anteriore della vettura ospita una speciale attrezzatura frigobox per il trasporto urgente di organi per i trapianti.

Per il soccorso d'emergenza l'equipaggiamento comprende, inoltre, un defibrillatore.

Il personale della Polizia Stradale deputato alla guida del veicolo è addestrato per la guida veloce e per le operazioni di soccorso in situazioni di urgenza.

Questa mattina la famosa super car ha fatto da spalla agli agenti della Polizia Stradale che si sono recati presso gli Istituti Comprensivi Giovanni XXIII e San Giovanni Bosco per promuovere la campagna sulla sicurezza stradale anche tra i giovani studenti delle scuole medie.

Nella convinzione che la “cultura della guida sicura” debba radicarsi anche nei più giovani in qualità di futuri cittadini, questa volta il target della campagna informativa ha riguardato gli studenti che da qui a pochi anni conseguiranno il cosiddetto “patentino” per la guida dei ciclomotori.

I giovani sono stati informati e sensibilizzati sui pericoli della strada e sui comportamenti da tenere per evitare e prevenire condotte rischiose ed irresponsabili in strada e alla guida dei veicoli.

Grande entusiasmo e curiosità tra i ragazzi che non hanno voluto perdere l’occasione per fare una foto al volante della potente autovettura.

Tra i cittadini che hanno potuto ammirarla in Piazza Celestino V, ha suscitato una grande emozione, al solo pensiero di quante vite umane abbia salvato proprio quell’elegante auto sportiva.

La Lamborghini è l’esempio di come la tecnologia automobilistica d’eccellenza possa essere utilizzata per fini nobili.

#essercisempre #guidasicura