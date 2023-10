“Contributi in favore di soggetti trapiantati o in attesa di trapianto". Cefaratti: Finalmente i rimborsi

“ Finalmente i rimborsi. Grande soddisfazione nell’apprendere la notizia che ASReM anticiperà per l’anno 2023 la somma di euro 300.000, al fine di garantire la continuità assistenziale, tutelando il diritto alla salute a soggetti affetti da patologie non trattabili nelle strutture sanitarie della Regione Molise. La L.R. 10/2021

“Contributi in favore di soggetti trapiantati o in attesa di trapianto o affetti da patologie gravi o rare, non trattabili nelle strutture sanitarie della Regione Molise”, avrebbe dovuto garantire risorse finanziarie, per ciascuno degli anni 2021/2022 e 2023; di fatto sono stati garantiti solamente i fondi relativi all’anno 2021. Più volte, con vari atti, avevo senza successo sollecitato la precedente giunta regionale, ad attivarsi per porre rimedio a tale incresciosa situazione. Nei giorni scorsi, grazie al lavoro sinergico posto in essere, unitamente alla Direzione Generale della Salute e alla Direzione Generale ASReM, si è finalmente trovata la giusta soluzione con la quale si danno le adeguate risposte a chi da quasi un anno aspetta i dovuti rimborsi

Questo quanto dichiarato dall'Assessore Cefaratti.