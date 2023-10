L'ex presidente Frattura assolto in appello dall'accusa di abuso d'ufficio

Assolti in appello a Campobasso l'ex presidente della Regione Molise Paolo Di Laura Frattura e gli ex assessori della giunta di centrosinistra, Pierpaolo Nagni e Carlo Veneziale. In primo grado, con il rito abbreviato, erano stati condannati a otto mesi per abuso d'ufficio.



I fatti si riferiscono al 2016, quando la giunta Frattura nominò i componenti del Nucleo di Valutazione dei dirigenti regionali. Una degli esclusi dalle nomine, fece ricorso al

giudice del lavoro che, di seguito, passò il fascicolo in procura per avviare il procedimento penale.