Asrem: Riapertura camera iperbarica il 23 ottobre 2023

AZIENDA SANITARIA REGIONALE MOLISE DISTRETTO DI TERMOLI

II Direttore del Distretto sanitario di Termoli, dottor Giovanni Emilio Giorgetta, unitamente alla Dott.ssa Celestina Cannarsa, Direttore dell'UOC Medicina di Base specialistica riabilitativa del Distretto Sanitario di Base di Termoli, in sinergia con la Direzione Stategica ASReM, informa the presso la Casa della Salute di Larino 6 di nuovo operativa la Camera Iperbarica, servizio importante e fortemente richiesto da un bacino di utenti sempre piu ampio, non solo della Nostra Regione ma anche di quelle limitrofe.

La formalizzazione della riapertura è in programma per il giorno 23.10.2023, alle ore 10.00, presso la Sala Conferenze della Casa della Salute di Larino. Alla presenza del Governatore, ing. F. Roberti, e del Direttore Generale ASReM, dottor Giovanni Di Santo, e di altre Autorita,

Sarà fatta una breve presentazione della Casa della Salute di Larino, contesto entro cui la Camera Iperbarica si colloca, a cui seguirà la visita e l'ufficializzazione della riapertura della Stessa.