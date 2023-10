Passeggiata sul Matese, due ragazzi colti dal buio perdono l'orientamento. Soccorsi dai VVF

Nella serata di oggi una squadra del Comando Vigili del Fuoco di Campobasso è intervenuta in località di Campitello Matese per soccorrere due ragazzi dispersi. I due dopo una camminata sul Matese in località Sant' Egidio con il sopraggiungere dell'oscurità perdevano orientamento e chiedevano soccorso ai Carabinieri. La squadra allertata dopo una lunga ricerca riusciva a intercettare e raggiungere i ragazzi, visibilmente provati ma in buone condizioni. Successivamente venivano riaccompagnati alle auto.