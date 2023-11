Salute: Il monumento ai caduti si tinge di rosa, il Comune di Agnone aderisce alla campagna per la ricerca sul cancro

"Il nostro monumento ai caduti, stasera, é illuminato di rosa.



Abbiamo deciso di accogliere l'iniziativa proposta dall'associazione LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) per il mese di ottobre, dedicato alla sensibilizzazione sul tumore al seno.



Un semplice gesto per testimoniare la nostra vicinanza a tutte le donne che lottano ogni giorno contro questa malattia. Il tumore al seno si può combattere, e la prevenzione attraverso controlli periodici rimane lo strumento più efficace."

Queste le dichiarazioni del sindaco di Agnone Daniele Saia